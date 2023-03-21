القوات الأوكرانية تتصدى لأكثر من 120 هجوما روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، صدت قواتها أكثر من 120 هجومًا روسيًا في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك.

وذكرت الهيئة -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء- "أنه خلال اليوم الماضي، شن الروس 21 غارة جوية وتسع ضربات صاروخية، إحداها - على بلدة سلوفيانسك، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتم إطلاق ضربة صاروخية أخرى على أحد أهداف البنية التحتية المدنية في كراماتورسك وتعرضت سبعة مجمعات سكنية وثلاث سيارات خاصة لأضرار، كما شنت القوات الروسية 57 هجوما من طراز ميلرز".

وفي الوقت نفسه، صدت القوات الأوكرانية، هجمات روسية في مناطق بوهدانيفكا، وإيفانيفسك، وبريدتشين، وبيفنيشني، كما شنت القوات الجوية الأوكرانية 12 غارة على أفراد الجيش الروسي ومجموعات المعدات العسكرية حيث أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية ثلاث مجموعات من القوى العاملة المعادية.

كما أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرتي استطلاع روسيتين بدون طيار من طراز /سوبركام إس350/ في منطقة ميكولايف.

وقال فيتالي كيم، وهو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف -في بيان- "أمس 20 مارس، قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقيادة الجوية 'الجنوبية' بتدمير طائرتين استطلاع روسيتين من طراز /سوبركام إس350/ في منطقة ميكولايف".. مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي قصف روسي في إقليم ميكولايف خلال اليوم الماضي.

من جانبها، أكدت وزارة الشئون الخارجية النيوزيلندية، مصرع أحد رعاياها في أوكرانيا، ليصبح بذلك ثالث نيوزيلندي يلقى مصرعه هناك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

وذكر راديو هيئة الإذاعة النيوزيلندية، أن عامل الإغاثة أندرو باجشو لقى مصرعه في يناير الماضي بينما كان يحاول انقاذ سيدة مسنة من منزلها.