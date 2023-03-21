شراكة بين مستشفى إليفيت و«جايز وسان توماس لندن» لتطوير المستشفيات لالشرق الأوسط وإفريقيا

وقعت مستشفيات جايز وسان توماس لندن (Guy's and St Thomas) التابعة لمؤسسة خدمات الصحة الوطنية البريطانية (NHS Foundation Trust)، وشركة لكسيكا لاستشارات علوم الصحة والحياة (Lexica Health and Life Sciences Consultancy)، اليوم الثلاثاء، شراكة طويلة الأجل مع منصة "إليفيت"، التي تعد منصة متخصصة تركز على الاستثمار في الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم خدمات الاستشارات الإكلينيكية، بما في ذلك تخطيط الرعاية الصحية، والحوكمة الإكلينيكية والمراجعة الإكلينيكية، وخدمات التعليم والتدريب، والرأي، وإحالات المرضى لمرافق الرعاية الصحية المستقبلية التي تقوم منصة "إليفيت" بتطويرها وتشغيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة جودة وتأثير مرافق الرعاية الصحية التي تديرها منصة "إليفيت"، إضافة إلى تحسين جودة وتأثير النظام البيئي الصحي العام الذي تعمل فيه.



واستضافت السفارة البريطانية بالقاهرة حفل التوقيع الرسمي لاتفاقية الشراكة الإطارية، الذي تمت إقامته تحت رعاية وزارة الصحة والسكان المصرية.



ويأتي ذلك بعد توقيع خطاب نوايا بين الأطراف الثلاثة في يناير الماضي، في معرض الصحة العربي بدبي، بدعم من مارك أوكس، رئيس قطاع (صادرات) علوم الحياة بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية.



وأجرى وفد من الإدارة العليا لمستشفيات جايز وسانت توماس ومؤسسة لكسيكا، زيارة القاهرة لتوقيع الاتفاقية المشتركة مع منصة "إليفيت" وبدء المراحل الأولى من الشراكة.



من جهته، قال جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر: "يسعدني أن تتعاون مستشفيات جايز وسان توماس، إحدى أكبر المستشفيات البريطانية ذات السمعة المشهورة عالميا، مع "إليفيت" حيث ستمكن هذه الاتفاقية جميع الأطراف من توحيد الجهود في تقديم تطورات إيجابية في خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك هنا في مصر".



بدوره قال ديفيد شريمبتون، المدير الإداري للخدمات الدولية والمتخصصة في مستشفيات جايز وسان توماس: "إنه لشرف كبير أن نتشارك مع "إليفيت" في دعم تطوير نظام الرعاية الصحية في البلاد، ونتطلع إلى شراكة ناجحة بين مؤسستينا".



وأضاف: "هذا تعاون مثير يعتمد على علاقاتنا القائمة في المنطقة، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الفرص الإنتاجية في المستقبل حتى نتمكن من الاستمرار في دعم تقديم خدمة صحية من الدرجة الأولى لمواطني مصر وخارجها".



فيما قال الدكتور طارق محرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إليفيت": "يسعدنا أن نكون قادرين على ترجمة ونقل معايير الرعاية العالمية في مجال تصميم المستشفيات والحوكمة وبروتوكولات الرعاية من واحدة من المستشفيات الرائدة في المملكة المتحدة لزيادة جودة الرعاية الصحية المتميزة وتيسير الوصول إليها في منطقتنا".



من جانبها، قالت تينا نولان، المديرة الإدارية لشركة ليكسيكا: "هذه فرصة رائعة لفرق العمل لتسخير خبراتهم لبناء أنظمة رعاية صحية مستدامة وعالية الجودة في البلدان الناشئة، فضلا عن تقديم أعلى معايير الجودة لبرامج التدريب والتعليم".