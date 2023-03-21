 إبراهيموفيتش: لا أعرف موعد اعتزالي.. وأشعر أنني أب لمنتخب السويد - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 مارس 2023 7:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

إبراهيموفيتش: لا أعرف موعد اعتزالي.. وأشعر أنني أب لمنتخب السويد

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 7:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 7:28 م

تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، عن عودته مرة أخرى إلى قائمة منتخب بلاده، برغم من وصوله سن الـ 41 من عمره.

وقال إبراهيموفيتش في المؤتمر الصحفي لمباراة السويد وبلجيكا: «كنت بعيدًا عن المشاركة في المباريات لمدة 14 شهرًا تقريبًا، وخلال تلك الفترة عانيت كثيرًا، ولكني أشعر أنني بخير الآن».

وأضاف: «أشارك في المباريات بسعادة ودون آلم، وأشعر أنني والد هذه المجموعة في المنتخب السويدي».

وبسؤاله عن موعد اعتزاله كرة القدم، قال: «لا أعلم موعد اعتزالي اللعبة، ولكنني أشعر بالمرح وسعيد لأنني هنا، ولا أعلم إلى متى ستدوم مسيرتي الرياضية».

وأتم: «أخبرت زملائي أنهم سيفهمون ما أفعله حاليًا، في نهاية مسيرتهم مع لعبة كرة القدم».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك