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تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، عن عودته مرة أخرى إلى قائمة منتخب بلاده، برغم من وصوله سن الـ 41 من عمره.

وقال إبراهيموفيتش في المؤتمر الصحفي لمباراة السويد وبلجيكا: «كنت بعيدًا عن المشاركة في المباريات لمدة 14 شهرًا تقريبًا، وخلال تلك الفترة عانيت كثيرًا، ولكني أشعر أنني بخير الآن».

وأضاف: «أشارك في المباريات بسعادة ودون آلم، وأشعر أنني والد هذه المجموعة في المنتخب السويدي».

وبسؤاله عن موعد اعتزاله كرة القدم، قال: «لا أعلم موعد اعتزالي اللعبة، ولكنني أشعر بالمرح وسعيد لأنني هنا، ولا أعلم إلى متى ستدوم مسيرتي الرياضية».

وأتم: «أخبرت زملائي أنهم سيفهمون ما أفعله حاليًا، في نهاية مسيرتهم مع لعبة كرة القدم».