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أفادت قناة "المنار" اللبنانية المقربة من "حزب الله"، بوقوع إصابات في صفوف جنود إسرائيليين إثر انفجار لغم بآلية هامر عسكرية على الحدود.

وقالت القناة على حسابها في موقع تويتر: "إصابات في صفوف جنود العدو عند حدود بلدة عيتا الشعب بسبب انفجار لغم أرضي بآلية هامر أثناء عملية التجريف التي كان يقوم بها العدو في حرج الراهب".

ونشرت القناة فيديو يُسمع فيه صراخ مَن قالت إنه جندي إسرائيلي داخل الآلية بعد بتر ساقه.

بالفيديو | صراخ أحد الجنود الصهاينة بعد بتر ساقه بإنفجار لغم ارضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة #عيتا_الشعب ونقله بدبابة ميركافا pic.twitter.com/WMdo1EAC1Z — قناة المنار (@TVManar1) March 21, 2023

من جانبها، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "تعرضت آلية هندسية للجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، لانفجار لغم عسكري قديم أثناء عملها على الحدود اللبنانية"، وشددت على أن "الحديث لا يدور عن عملية إرهابية"، وفق وصفها.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "القضية قيد التحقيق، وهي ليست حادثة إرهابية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت الصحيفة: "بعد الانفجار، بدأت الآليات العاملة في الموقع بالتراجع. ووقع الحادث بالقرب من عيتا الشعب".