إصابة 12 شخصا جراء قصف صاروخي على العاصمة الأوكرانية

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أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، أن العاصمة تعرضت للقصف بعشرات الصواريخ خلال الليل مما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

وقال كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، إن شخصين نقلا إلى المستشفى بينما عالج مسعفون أشخاصا آخرين في مكان الحادث.

وأضاف كليتشكو، أن أجزاء الصواريخ سقطت في عدة أحياء، حيث اندلعت النيران في مباني وسيارات.

وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، نشرت روسيا أيضا صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يصعب اعتراضها.

وأعلن الجيش الأوكراني، أن روسيا أطلقت ما مجموعه 31 صاروخا على كييف، وجرى إسقاطها جميعا.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بسماع دوي انفجارات صواريخ مضادة للطائرات في وسط كييف.

وقد يكون الدافع وراء الهجوم الروسي واسع النطاق هو زيادة الهجمات الأوكرانية مؤخرا على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية وهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مطار إنجلز في منطقة فولجا في ساراتوف، على بعد 500 كيلومتر من الحدود.

واستخدمت موسكو القاذفات الاستراتيجية من طراز تو- 95 المتمركزة في المطار في القصف الأخير على كييف.