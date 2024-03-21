أبو الغيط: تجويع الشعب الفلسطيني غير مسبوق في تاريخ الإنسانية

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة العربية لا تقتصر على السياسة فقط، ولكن لها بُعد وأنشطة عالية في الشأن الاقتصادي والإجتماعي والثقافي وجميعها تجمع العرب على توافقات محددة.

وأشار أبو الغيط خلال لقاء مع الإعلامي السعودي طارق الحميد في برنامج "وقت السياسة" مساء أمس الأربعاء، إلى أن الجامعة العربية منظومة كبيرة لديها 13 منظمة متخصصة وليست قاصرة على المجلس الوزاري أو القمة ولا يمكن لها أن تتجاوز إمكانيات التوافق العربي - العربي.

وأوضح أبو الغيط أن الجامعة العربية تؤيد وتدعم الشعب الفلسطيني في كافة المحافل.

كما أكد أن تجويع الشعب الفلسطيني الجاري بشكل غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، قائلا: "يجوع الناس .. ويقتل الشعب .. وفي نفس الوقت يوفر الغذاء بوسائل مختلفة، ويتم إرسال الأسلحة والذخائر إلى الجانب القاتل .. كل هذه تناقضات كشفت عنها الحرب الحالية على غزة".

ووصف الأمين العام للجامعة العربية الإنقسام الفلسطيني بأنه "مأساوي وأبعاده حزينة"، مشيرا إلى أنه عندما كان وزيرا لخارجية مصر في عام 2007 طالب بضرورة إنهاء الانقسام لأنه سيؤدي إلى خراب شديد، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة هو النتيجة.

وأوضح أبو الغيط أنه لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان ‎الضفة الغربية و‎قطاع غزة، فالمجتمع الدولي يسعى اليوم في هذا الظرف الدقيق، لعودة ‎السلطة الفلسطينية لغزة كما كان الوضع من عام 1994 وحتى عام 2007.