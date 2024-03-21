 الأوقاف تعلن الدفعة الثانية من القرض الحسن للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها - بوابة الشروق
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الأوقاف تعلن الدفعة الثانية من القرض الحسن للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد كساب
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 6:20 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 6:21 ص
أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الدفعة الثانية من المرشحين للحصول على القرض الحسن من العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
وذلك في إطار عناية الوزارة بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق دورها في خدمة المجتمع.


جدير بالذكر أن القرض الحسن يكون بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية، وذلك على النحو التالي:
أولًا : المرشحون للحصول على القرض الحسن من العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها.
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/03/القرض-الحسن-للعاملين-بالأوقاف.pdf
ثانيًا : المرشحون للحصول على القرض الحسن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/03/القرض-الحسن-للعاملين-بالدولة.pdf

وقالت الوزارة إن آخر موعد لاستكمال إجراءات الحصول على القرض الحسن 10 أيام من تاريخه، ومن يتخلف عن استكمال إجراءات الحصول على القرض الحسن يعد متنازلًا عن الترشح.

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