بلينكن: واشنطن ما زالت تضغط من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار في القطاع، وسط تواصل المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري في القاهرة أنه لا يزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق ولكن "ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع أن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة مرتبط بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع.

وسبق للولايات المتحدة، أن استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في القطاع.

ومنذ استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية أواخر الشهر الماضي، أجرى مسئولون أمريكيون مباحثات بشأن نصّ بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق هدنة من ستة أسابيع لقاء الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وبحسب مصادر دبلوماسية، كانت فرص إقرار المشروع ضئيلة، وتمّ توزيع صيغة جديدة على أعضاء مجلس الأمن، أمس الأربعاء.

وتتحدث الصيغة المعدّلة التي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، عن "الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من كل الأطراف وإتاحة إيصال المساعدة الإنسانية الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووصولا إلى ذلك، يدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتحقيق وقف إطلاق نار كهذا على صلة بالإفراج عن كل الرهائن المتبقين"، على حد تعبيرها.