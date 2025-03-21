أمريكا: رجل ينتزع سلاح شرطي ويطلق عليه النار قبل مقتله على يد شرطي آخر

قال مفوض شرطة فيلادلفيا إن رجلا كان قد وافق طواعية على نقله إلى مستشفى للأمراض النفسية من جانب شرطة فيلادلفيا، انتزع مسدس رجل شرطة خارج المستشفي وأصابه قبل أن يُقتل برصاص رجل شرطة آخر ، مشيرا إلى أن السترة الواقية من الرصاص التي كان يرتديها رجل الشرطة الجريح انقذته من إصابة خطيرة.

وقال مفوض الشرطة كيفن بيثيل إن إطلاق النار وقع قبل الساعة الواحدة ظهرا بقليل بالتوقيت المحلي في مستشفى فريندز.

وأضاف بيثيل أن رجلي شرطة المدينة التقيا بالرجل في وقت سابق اليوم الخميس بعد أن شوهد وهو يسير بين السيارات، ووافق على الذهاب إلى المستشفى لإجراء تقييم لصحته العقلية.