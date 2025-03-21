الكويت تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية

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أعرب مجلس الوزراء الكويتي، يوم الخميس، عن إدانته الشديدة للغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية.



وقال مجلس الوزراء إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وجدد المجلس التأكيد على موقف الكويت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وشدد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات السافرة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

ومساء أمس الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على مواقع مختلفة في درعا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ومتطوعون في الدفاع المدني السوري.

والثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية في جنوب سوريا تشمل مقرات ومواقع عسكرية تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لنظام الأسد.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام محلية وقوع انفجارات متتالية في مقر اللواء 132 في حي السحاري بمدينة درعا بعد قصفه من الطائرات الإسرائيلية.

وأفادت المصادر بأن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 30 غارة على مدن درعا وإزرع وإنخل مع تحليق متواصل للمقاتلات في الأجواء".