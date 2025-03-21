الدشاش يستعيد صدارة شباك التذاكر

حقق فيلم الدشاش، أمس 20 ألف جنيه، ليستعيد بذلك صدارة شباك التذاكر، بعد التراجع للمركز الثاني اليومين الماضيين، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم بعد 11 أسبوع عرض إلى 73 مليونًا و784 ألف جنيه، بما يوازي 587 ألف و498 تذكرة.

الفيلم الذي يعيد الفنان محمد سعد إلى صدارة شباك التذاكر بعد عدة أفلام لم تحقق النجاح الجماهيري، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته زينة، وباسم سمرة، ونسرين أمين، ونسرين طافش، ومريم الجندي، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنان خالد الصاوي.

وتدور أحداثه حول شخصية «الدشاش» الذي يمتلك ملهى ليلي ويخوض العديد من العداوات، ولكن حينما يتعرض لأزمة تنقلب حياته رأسًا على عقب، ويسعى للتحول إلى شخص أفضل.