وزير الخارجية: نعمل الآن على اتفاق مرتقب في قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوما

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن مصر تعمل الآن على اتفاق مرتقب في قطاع غزة، يتضمن هدنة 60 يومًا، على أمل الانتقال إلى مرحلة تالية.

وأضاف عبد العاطي -في مقابلة خاصة مع قناة "أون تي في" الفضائية- أن الأطراف الدولية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- أصبحت أكثر إدراكًا واقتناعًا بسلامة النهج المصري والرؤية المصرية بأن كل هذه القضايا مترابطة، وأنه لا أمن واستقرار في هذه المنطقة بدون معالجة لُب الصراع في المنطقة وهو الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وتابع عبد العاطي أن الرسائل واضحة كذلك إلى الجانب الإسرائيلي بأنه لا أمن أو استقرار لإسرائيل وفي المنطقة بدون معالجة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حلول سلمية عادلة ودائمة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك تفهمًا من جانب الولايات المتحدة لأهمية أن يتضمن أي اتفاق قادم بشأن غزة ضمانات واضحة لاستدامة وقف إطلاق النار، منوهًا بأنه لم يكن من الممكن التوصل إلى وقف إطلاق النار في 19 يناير، دون تدخل من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة حتى قبل توليها مهامها، معربًا عن تقديره لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في العمل على استدامة وقف إطلاق النار، وأن يقود ذلك إلى تسوية شاملة.