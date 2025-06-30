ترامب: لا أعرض على إيران أي شيء ولا أجري محادثات معها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعرض على إيران أي شيء، ولا يجري محادثات معها، مُجدِدًا تأكيده بشأن تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، صباح الاثنين: «أنا لا أقدم لإيران أي شيء، على عكس أوباما، الذي دفع لهم مليارات الدولارات بموجب الطريق إلى السلاح النووي الغبي (الذي سينتهي الآن!)، ولا أتحدث إليهم حتى لأننا دمرنا منشآتهم النووية بالكامل».

وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن وصلت إلى جولتها السادسة، إذ أدت العملية العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت في الساعات الأولى من صباح 13 يونيو، إلى وقف الجولة التي كان يُفترض أن تُعقد في العاصمة العُمانية مسقط، بعد يومين من تلك العملية.

وأصبحت الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في التصعيد بين إسرائيل وإيران، عندما استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية بغارة جوية نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يتضح بعد مدى الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني بسبب الضربات الأمريكية.

من جهته، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الضربات تسببت في أضرار جسيمة لكنها «ليست كاملة»، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المنشآت النووية الإيرانية «دمرت بالكامل».

وأشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون «أشهر».



