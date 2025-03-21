وزير خارجية تنزانيا: نتوقع حضور الرئيس السيسي حفل افتتاح سد جوليوس نيريري

وصف وزير الخارجية التنزاني، برنارد مامبا، العلاقات المصرية التنزانية بالتاريخية، مضيفا أن الاستثمارات المصرية القائمة في تنزانيا تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار.

وأضاف خلال مقابلة لـ«القاهرة الإخبارية» أن تنزانيا تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة تقدر بمليون هكتار بالإضافة إلى توفر المياه، موضحا أن المستثمرين المصريين بإمكانهم التوجه للاستثمار في الزراعة التعاقدية، لا سيما في محاصيل مثل فول الصويا الذي يشهد طلبًا هائلًا.

ونوه أن هناك عجزًا يقدر بـ 970 ألف طن في فول الصويا، لا سيما أن الطلب يبلغ مليون طن بينما لا تستطيع تنزانيا إنتاج أكثر من 30 إلى 40 ألف طن فقط، مشددا أنه إذا جاءت مصر باستثماراتها وتقنياتها وكوادرها البشرية وخبرتها؛ فستكون الأرض منصة مثالية لتحقيق شراكة متكافئة تعود بالنفع على البلدين.

وأشار إلى طرح العديد من مجالات الاستثمار خلال منتدى الأعمال بين البلدين بحضور وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، من بينها الطاقة المتجددة ضمن الموضوعات الرئيسية المطروحة، منوها أن تنزانيا تملك معادن أرضية نادرة، ومصر تتمتع بخبرة متقدمة في مجالات التعدين واستخراج هذه المعادن.

ورحب بحضور الدكتور عبد العاطي إلى تنزانيا، مضيفا أن «تنزانيا تعد بلاده ونرحب به دائمًا في وطنه الثاني، ومصر وطننا أيضا»، وذلك بفضل العلاقة الطويلة بين القادة المؤسسين في البلدين الرئيس جمال عبد الناصر والزعيم جوليوس كامباراج نيريري.

وكشف عن توقعه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل افتتاح مشروع سد جوليوس نيريري، الذي جرى تنفيذه بالتعاون المشترك بين البلدين، لا سيما بعد وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 99%، قائلا: «نتوقع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيسة التنزانية سامية حسن حفل افتتاح الذي سيكون حدثا تاريخيا».