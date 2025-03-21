السيطرة على حريق محدود في مصنع كيما بأسوان دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، مساء اليوم، من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل أحد أقسام مصنع كيما، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق في قسم الحامض داخل المصنع، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع.

كما انتقلت الجهات الأمنية لمعاينة موقع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.