صفقة ثلاثية تحل أزمة فليك وبرشلونة

يسابق مسئولو برشلونة، الزمن، سعيًا لإيجاد حل لأزمة خانقة تواجه هانز فليك المدير الفني للفريق الكتالوني.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "سبورت" أن إدارة البارسا تتفاوض حاليا مع الاتحاد الإسباني، وسانتياجو دينيا المدير الفني لمنتخب إسبانيا للشباب، على السماح بترك 3 لاعبين.

وأوضحت أن المنتخب الإسباني للشباب سيلعب مباراتين وديتين أمام التشيك وألمانيا، يومي 21 و25 مارس الجاري على الترتيب.

وأشارت إلى أن البارسا يطالب بالسماح بترك لاعبيه الثلاثة جيرارد مارتن وبابلو توري وفيرمين لوبيز بعد خوض مواجهة التشيك، وإعفائهم من المشاركة في ودية ألمانيا.

ولفتت إلى أن فليك يواجه أزمة بسبب تحديد موعد المباراة المؤجلة من الجولة 27 بين برشلونة وأوساسونا، لتقام يوم 27 مارس، أي بعد أقل من 48 ساعة من انتهاء فترة التوقف الدولي لهذا الشهر.

وذكرت أن برشلونة يضم بين صفوفه 13 لاعبا دوليا في مختلف المنتخبات، وزادت معاناته مؤخرا بإصابة مارك كاسادو وإينيجو مارتينيز، كما سيضطر بعض لاعبيه للسفر مسافات طويلة بعد المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة برشلونة تزداد تعقيدا مع ضغط مبارياته، حيث سيخوض مواجهة أخرى في الليجا أمام جيرونا بعد 72 ساعة من مباراة أوساسونا.

ووصفت سبورت في ختام تقريرها بأن "الصفقة الثلاثية" بإعفاء فيرمين وبابلو توري وجيرارد مارتن من ودية إسبانيا، ربما تخفف من أزمة فليك أمام أوساسونا.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، بينما يحل أوساسونا في المركز 14 برصيد 33 نقطة.