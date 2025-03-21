شهدت محافظة الغربية، اليوم السبت، استقرارًا في الأحوال الجوية مع سطوع الشمس على مختلف مراكز المحافظة، وسط درجات حرارة معتدلة.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة في حالة استعداد دائم لمواجهة أي تقلبات جوية أو موجات من الطقس السيئ، وذلك من خلال تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه تعليمات مشددة لمختلف القطاعات بضرورة الاستعداد التام لمواجهة الأمطار الغزيرة، من خلال التنسيق بين رؤساء المدن والأحياء، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

وأضاف الجندي أنه كلف شركة الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة في الشوارع، لتجنب مخاطر الأسلاك العارية التي قد تشكل تهديدًا خلال موسم الأمطار، إلى جانب تأمين محطات الديزل وتوفير الفرق الفنية المجهزة بالأدوات اللازمة للتدخل الفوري وقت الطوارئ.

كما شدد على مراجعة جميع بلاعات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية الغواطس ومولدات الكهرباء، إضافة إلى تفقد حالة الأنفاق بالمحافظة.

من جانبه، أكد اللواء محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن الشركة رفعت درجة استعدادها القصوى في جميع الفروع بالمراكز والمدن، حيث يتم العمل على تسليك خطوط الصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الصرف، إلى جانب تجهيز سيارات الكسح والشفط والمعدات اللازمة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الأحياء وإدارة الحماية المدنية وغرف العمليات، لمواجهة أي موجة أمطار محتملة، وضمان جاهزية بلاعات الأنفاق وماكينات الرفع في مختلف المناطق.

كما أوضح أن الشركة وضعت خطة شاملة لمواجهة أي تقلبات جوية قد تشهدها المحافظة، سواء في القرى أو المدن أو المراكز المختلفة.



