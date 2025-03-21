 منتخب مصر تحت 17 عامًا يهزم تنزانيا وديًا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منتخب مصر تحت 17 عامًا يهزم تنزانيا وديًا

الشروق
نشر في: الجمعة 21 مارس 2025 - 1:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 مارس 2025 - 1:23 ص

فاز منتخب مصر تحت 17 عامًا على منتخب تنزانيا بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وانتصر منتخب مصر على ضيفه التنزاني بفضل هدفي بلال عطية وأحمد إيهاب.

وتعد هذه التجربة الودية الثالثة للمنتخب المصري، بعد فوزه في المباراة الأولى على ليبيريا بنتيجة 6-2، وخسارته في الودية الثانية أمام تنزانيا بهدف.

ويستعد المنتخب الوطني تحت 17 عامًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين، في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.


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