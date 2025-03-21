إغلاق مطار هيثرو بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية

من المتوقع أن يتم إغلاق مطار هيثرو طوال اليوم الجمعة بعد اندلاع حريق في محطة كهربائية فرعية تغذي المطار.

وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتم إجلاء أكثر من 100 شخص بعد أن كافحت طواقم الإطفاء حريقا في محطة كهربائية فرعية في غرب لندن بدأ في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية.

وقالت فرقة إطفاء لندن إن النيران اشتعلت في محول داخل المحطة الفرعية ، وأنه يوجد 10 سيارات إطفاء وحوالي 70 من رجال الإطفاء في مكان الحادث في شارع نستلز في هايز غرب لندن.

وتم إجلاء حوالي 150 شخصا من العقارات المحيطة وتم فرض طوق أمني في المنطقة كإجراء احترازي.

وذكرت شبكات الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية في منشور على منصة إكس إن هناك انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي في المنطقة مما أثر على أكثر من 16 ألفا و 300 منزل.





