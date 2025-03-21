حماس تطالب بتحرك عربي وإسلامي لوقف الإبادة في غزة

دعت حماس، الخميس، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجوم الإسرائيلي المتجدد على غزة، قائلة إن عليها "مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة" لوقف "الإبادة".

واستأنفت إسرائيل ضرباتها الجوية في وقت مبكر الثلاثاء، بموجة من الغارات الدامية التي أدت إلى خرق الهدوء النسبي الذي ساد الأراضي الفلسطينية منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، توسيع عمليته البرية في غزة لتشمل منطقة رفح في أقصى جنوب القطاع.

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع الخميس إلى 504، نتيجة للضربات الجوية الإسرائيلية التي استؤنفت منذ فجر الثلاثاء.

وقالت حماس في بيان إن "استمرار المجازر يلقي بمسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف الإبادة التي ترتكب أمام ناظر العالم أجمع"، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربيه الإخبارية.

وأضافت: نطالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل أمام المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان والابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وامتدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستة أسابيع، تم خلالها الإفراج عن 33 محتجزا بينهم ثماني جثث، في مقابل أكثر من 1800 أسير فلسطيني.