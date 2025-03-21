أكد حازم إمام، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن الأهلي قد يكون لديه أسباب غير معلنة في ملف انسحابه من مباراة القمة والدوري العام هذا الموسم.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الأهلي اتخذ هذا الموقف لأن بالتأكيد لديه أسباب غير معلنة، لأن ما تم إعلانه من أسباب لا يستدعي ما حدث".

وأضاف: "إن لم تكن هناك أسباب غير أخرى وغير معلنة من الأهلي ستكون أزمة كبيرة، وإذا كانت لديه أسباب غير معلنة فهي ستظهر أيضًا.. تصعيد الأهلي على قدر الحدث كان كبيرًا للغاية".

وتابع: "هناك ممن لا ينتموا للزمالك يقولون إننا اعترضنا على التحكيم منذ أسبوع، وأقول لهم إنه عندما تحدث ميدو، عضو لجنة التخطيط بالزمالك في هذا الأمر لم يقل إن الزمالك لن يلعب".

وأكمل: "ميدو أبدى اعتراضه هو والنادي فقط، وعندما تم نشر جدول المباريات اعترضنا على مباراة كأس مصر أمام مودرن سبورت، ولعبناها أيضًا، ولم نعترض على مباراة الأهلي".

وأتم حازم إمام تصريحاته قائلًا: "هناك فرق على الاعتراض مع استكمال المشوار، وبين قرار عدم استكمال اللعب.. البعض يقول إننا معجبين بالتحكيم المصري الآن لأننا مستفيدين منه، ولكن قرار الزمالك الآن هو الاعتراض مع استكمال حقه الشرعي باللعب".