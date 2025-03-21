طالب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الجهات الرقابية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل لحماية قيم المجتمع المصري في الأعمال الدرامية، قائلا: «يا إخوانا يا بتوع الرقابة، متسمحوش بمسلسل يحاول النيل من قيم المجتمع المصري، لازم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحول على طول ويتخذ قرارات، مفيش مسلسل يجب أن يعتمد».

وأعرب خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة دراما «محترمة» تؤكد على الأدوار الوطنية وتاريخ الرموز الوطنية في المجتمع المصري والقيم الأصيلة للمجتمع المصري، قائلا: «إذا تحلل المجتمع من قيمه وأخلاقياته ضاع كل شيء».

ودعا إلى «الرجوع لأفلام الأبيض والأسود ومسرح الستينيات» للاقتداء بها في تقديم أعمال من شأنها أن تساعد الأجيال الجديدة في الحفاظ على القيم والثوابت التي تعلمها الأسرة وتلعب فيها الدراما دورا إما بالسلب أو الإيجاب.

وأوضح أن باكورة نتائج حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الدراما تجسدت في الاتفاق على إنتاج مسلسل عن طلعت حرب، معلقا: «هذا ما نريده، ونريد شخصا مثل الفنان سامح حسين ليقدم عملا بهذا الشكل، نحتاج إلى ذلك، نحتاج أن نرى أشياء تؤكد على ثوابتنا الأساسية وقيم الأسرة، أما التهريج الذي نشاهده والمخدرات والقتل والشرب والخيانات وأن يقتل أحدهم أخاه أو أباه، فهذا الكلام؛ ليس في مجتمعنا، حتى لو كانت هذه الظواهر موجودة، فهي ظواهر فردية، ولا أرى أحدا في الدول الأخرى يفعل هذا».

وأضاف أن «الرئيس السيسي كان غاضبًا جدًا» خلال حديثه الإثنين الماضي على هامش إفطار القوات المسلحة، وتحدث عن أهمية دور الدراما والإعلام في تشكيل الوعي وضرورة تعبير الدراما عن قيم المجتمع، مؤكدا أن حديث الرئيس لاقى رد فعل إيجابي كبير جدًا من الشارع المصري.