استحوذت جوجل هذا الأسبوع على شركة Wiz الاسرائيلية، مقابل 32 مليار دولار، وهي أكبر صفقة في تاريخ الأمن السيبراني، ما يعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع في إسرائيل.

وفقًا لبحث جديد أجراه صندوق رأس المال المُغامر Ibex Investors، تتمتع الشركات الإسرائيلية المتخصصة في الأمن السيبراني بخصائص تميزها عن غيرها، مما يسهم في نجاحها المستمر.

وخلال السنوات الست الماضية، تجاوزت قيمة صفقات الخروج لشركات الأمن السيبراني الإسرائيلية 23 مليار دولار، ويستمر هذا الزخم في التصاعد.

في عام 2024، تجاوزت 67% من عمليات الاستحواذ في قطاع الأمن السيبراني حاجز 100 مليون دولار، وهو ما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف عدد الصفقات المماثلة في عام 2019، يعكس هذا الاتجاه المتنامي الطلب المتزايد على الحلول الأمنية المتطورة، في ظل تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية.

-الوحدة 8200: أرض الاختبار السيبراني

لعقود وُصفت الوحدة 8200 الإسرائيلية، وهي وحدة استخبارات عسكرية نخبوية، بأنها "جامعة آيفي" في مجال الأمن السيبراني العالمي.

وبحسب وسائل إعلام، تدعم البيانات هذا الادعاء، إذ خدم ما يقرب من 50% من المؤسسين الذين استحوذت شركاتهم بأكثر من 100 مليون دولار خلال العقد الماضي في الوحدة، وأثر هذه التجربة كبير: إذ يتجاوز متوسط قيمة الاستحواذ للشركات الناشئة التي يقودها خريجو الوحدة 8200 317 مليون دولار، بمتوسط حجم صفقة يبلغ 200 مليون دولار.

-نظيرة وكالة الأمن القومي الأمريكي

الوحدة 8200 هي نظيرة وكالة الأمن القومي الأمريكية أو مقر الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي أكبر وحدة عسكرية منفردة في جيش الدفاع الإسرائيلي، تنحدر من وحدات فك الشفرات والاستخبارات المبكرة التي تشكلت عند نشأة دولة إسرائيل عام 1948.

وعادة ماتكون أنشطتها سرية للغاية وتتراوح من استخبارات الإشارات إلى استخراج البيانات والهجمات والضربات التكنولوجية.

تشمل بعض العمليات التي يُزعم أنها متورطة فيها هجوم فيروس ستوكسنت 2005-2010 الذي عطل أجهزة الطرد المركزي النووية الإيرانية، وهجومًا إلكترونيًا عام 2017 على شركة الاتصالات الحكومية اللبنانية أوجيرو، وإحباط هجوم لتنظيم داعش على طائرة مدنية متجهة من أستراليا إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2018.

-الهيكل التنظيمي للوحدة 8200

تُعد الوحدة 8200 الذراع الأساسية في قيادة الاستخبارات الإسرائيلية، وتخضع لإدارة الاستخبارات العسكرية (أمان).

تتألف بشكل رئيسي من مجندين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، وتُعتبر من أكثر المؤسسات العسكرية مرموقة في إسرائيل، يُتيح الانضمام إليها للخريجين فرصة الاستفادة من مهاراتهم في سوق العمل الإسرائيلي أو حتى في كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

تُدار الوحدة تحت قيادة ضابط برتبة لواء، وتبقى هويته سرية طوال فترة خدمته، وعادةً ما يكون نائب القائد برتبة مقدم، ويتم الإشارة إليه في التصريحات العامة باستخدام الرتبة وحرف واحد فقط، وفقًا لموقع "Grady Dynamics".

-مكانة الوحدة داخل الاستخبارات العسكرية

تُعتبر الوحدة 8200 الأكبر بين الوحدات الثلاث التابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية، حيث تضم أيضًا الوحدة 9900 والوحدة 504، ورغم أن الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية عند بلوغ 18 عامًا، إلا أن الوحدة 8200 تُخضع المتقدمين لعملية اختيار دقيقة، إذ تمتلك الحق في انتقاء المرشحين وفقًا لمعايير صارمة.