اضطراب جوي في الإسكندرية: أمطار ورياح مثيرة للرمال تحذر المواطنين

تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على محافظة الإسكندرية، حيث تتعرض المدينة لموجة من الأمطار الغزيرة والرمال المثارة التي تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، بالتزامن مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد الغزارة وتكون رعدية أحيانًا.

وشدد أيمن عطية محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية، تزامنًا مع تحذيرات غرفة عمليات المحافظة والتي تشير إلى استمرار سقوط الأمطار ونشاط الرياح تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة، ما يزيد من الإحساس باضطراب الطقس ويؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء، إلى جانب شركة الصرف الصحي وكل الجهات المعنية، بالتواجد الميداني المكثف على مدار الساعة في مناطق التمركز الحيوية، خاصة بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، مع التأكيد على استمرار العمل بكامل الطاقة خلال إجازة عيد الفطر لضمان سيولة الحركة المرورية وعدم تأثر احتفالات المواطنين.

كما شدد على أهمية المتابعة اللحظية عبر مركز السيطرة بالشبكة الوطنية وغرفة العمليات الرئيسية، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالأحياء، لاستقبال البلاغات والتعامل الفوري مع أي طارئ، مع مراجعة جاهزية الشنايش وكفاءة طلمبات الرفع بالمناطق الساخنة والمحاور الرئيسية.

وفي السياق ذاته، دعت محافظة الإسكندرية المواطنين في بيان لها، إلى توخي الحذر، وتجنب الوقوف أو السير بجوار اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة المتهالكة خلال نشاط الرياح، مع ضرورة الانتباه لاضطراب حالة البحر، خاصة لرواد الشواطئ، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.