ملك البحرين ورئيس فرنسا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا هاتفيا اليوم السبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وجدد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين، وإدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة، مؤكدًا دعم باريس للمنامة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وصون مكتسباتها، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)

كما جرى خلال الاتصال استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتبادل ملك البحرين مع الرئيس الفرنسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.