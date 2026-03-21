الأكثر قراءة
شارك برأيك
هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
أفاد شهود عيان، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار في محيط معرض بغداد الدولي بحي المنصور في بغداد.
وذكر الشهود أن الانفجار خلف سحبا من الدخان الأسود، كما شوهدت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تهرع إلى مكان الانفجار.
ولم تعرف بعد أسباب الانفجار.