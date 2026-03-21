أمريكا: موجة حر شديدة تواصل ضرب الجنوب الغربي

خضعت أجزاء من ولايتي كاليفورنيا وأريزونا لتحذيرات من حرارة شديدة مجددا اليوم السبت، بينما امتد الطقس الصيفي شمالا ليصل إلى ولاية نبراسكا شمالا، وذلك بعد يوم واحد فقط من بداية فصل الربيع.

وتشير التوقعات إلى وصول درجات الحرارة في الجنوب الغربي إلى 100 درجة فهرنهايت (7ر37 درجة مئوية) أو أكثر، لتختتم بذلك أسبوعا استثنائيا من درجات الحرارة القياسية.

ويقول الخبراء إن أشهر أبريل ومايو ويونيو من المرجح أن تكون أكثر حرارة من المعتاد في جميع أنحاء الولايات المتحدة تقريبا.

وقالت وين مارش إن الحرارة كانت سببا للعودة مبكرا إلى منزلها في ولاية يوتا، بعد أن قطعت هي وزوجها ستيفن مسافة 170 ميلا (273 كيلومترا) سيرا على الأقدام على مدار أسبوعين في أريزونا، بدءا من الحدود المكسيكية.

وأضافت مارش /63 عاما/ اليوم السبت "نحن نعرف حدود طاقتنا؛ فلا يمكننا مواصلة السير عندما تعجز أجسادنا عن تبريد نفسها. لا يوجد ظل هناك، ومصادر المياه آخذة في الجفاف... لقد وعدنا أبناءنا بأننا لن نقوم بأمور محفوفة بالمخاطر، فنحن لسنا هناك لنتسبب في عملية بحث وإنقاذ".