محافظ الإسكندرية يتابع من داخل مركز السيطرة جهود التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، من داخل مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تداعيات موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة حالياً.

واطلع المحافظ، عبر شاشات الرصد والسيطرة اللحظية، على خريطة انتشار معدات شركة الصرف الصحي وسيارات شفط المياه في "النقاط الساخنة" والميادين الحيوية، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق في حالة استنفار قصوى وعلى أهبة الاستعداد على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع أي تراكمات ناتجة عن شدة هطول الأمطار.

وخلال متابعته، وجّه عطية رؤساء الأحياء والفرق الميدانية بضرورة التواجد المكثف في الشوارع، خاصة في محيط المتنزهات والمناطق الحيوية، مشدداً على التنسيق الكامل لضمان السيولة المرورية وتأمين سلامة المواطنين والمحتفلين بالعيد، ومنع أي تكدسات ناتجة عن غزارة الشتاء.

كما طمأن المحافظ المواطنين بأن غرفة العمليات المركزية تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتتلقى كل البلاغات والشكاوى مع توجيه فرق التدخل السريع للتعامل مع أي طارئ فوراً، موضحا أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على انضباط الشارع وسلامة الجميع واستمتاعهم بأجواء العيد في أمان تام.