بلغاريا تسجل 2096 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا ألفين و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في البلاد 390 ألفا و518 حالة، من بينهم 12 ألفا و931 شخصا من الأطقم الطبية.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 106 وفيات جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 15 ألفا و518 وفاة.

وأفادت الصحة البلغارية بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 8 آلاف و598 مريضا من بينهم 765 في وحدات العناية المركزة، مضيفة أن 3351 شخصا تماثلوا للشفاء من المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 314 ألفا و279 شخصا.

وأشارت إلى أنه -خلال الساعات الـ24 الماضية- تلقى 11 ألفا و876 جرعة تطعيم ضد الفيروس، ومنذ بداية الحملة تم إعطاء 657 ألفا و333 جرعة، وسجلت غالبية الحالات الجديدة في العاصمة "صوفيا".