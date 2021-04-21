واشنطن قلقة إزاء العنف في تشاد بعد مقتل الرئيس ديبي

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء العنف في تشاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في اشتباك مع المتمردين من "جبهة التغيير والوفاق".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، الأربعاء، إن واشنطن تتابع عن كثب الوضع السياسي في تشاد.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستكون قلقة إزاء أي عقبات أمام الانتقال الديمقراطي للسلطة في تشاد، وفقاً لوكالة رويترز.

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي قد توفي الثلاثاء متأثرا بالجروح التي أصيب بها في اشتباك مع المتمردين، وذلك بعد أيام من فوزه في انتخابات رئاسية بولاية سادسة على التوالي.

وفي أعقاب مقتل الرئيس أعلن العسكريون في البلاد عن فترة انتقالية بقيادة نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي بصفة الرئيس مؤقتا.

من جهتها، أعلنت "جبهة التغيير والوفاق" عن رفضها السلطة الانتقالية وعزمها التقدم نحو العاصمة نجامينا.