 البر الرئيسي الصيني يسجل 21 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا اثنتين منها محلية - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 21 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا اثنتين منها محلية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:26 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 21 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن اثنتين من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

 

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

 

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 90541 حالة، بينها 305 مصابين لا يزالون يتلقون العلاج، ستة منهم في حالة حرجة.

 

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85600 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

 

وتم أمس تسجيل سبع حالات إصابة جديدة من دون أعراض، جميعها قادمة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

 


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