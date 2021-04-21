الداخلية العراقية: العثور على مخزن أسلحة يضم صواريخ ودروع في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء، العثور على مخزن أسلحة يضم صواريخ ودروع جنوب شرقي بغداد.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "قوة من اللواء الأول بالفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية -بناءً على معلومة استخبارية- تمكنت من العثور على أعتدة مدفونة في إحدى الفضاءات في منطقة "الخنساء" جنوب شرقي بغداد خلال عملية تفتيش في المنطقة".

وأشارت إلى أنه "تم العثور على (13 صاروخ RBG7 ضد الدروع، و16 صاروخ RBG7 ضد الأشخاص، وعتاد أحادية عيار23 ملم، وعدد42 إطلاقة، وحشوتي قاذفة، حيث تم إتلافها من قبل هندسة ميدان الفرقة".