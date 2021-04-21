بيلوسي: دعوات أسرة فلويد للعدالة سُمعت حول العالم

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن دعوات أسرة جورج فلويد، الذي توفي على يد الشرطة، لتحقيق العدالة، سمعت حول العالم.

وأوضحت بيلوسي ،في تغريدة عبر حسابها على تويتر مساء الثلاثاء: "كان يجب أن يكون جورج فلويد على قيد الحياة اليوم، سُمعت دعوات أسرته إلى تحقيق العدالة في مقتله في جميع أنحاء العالم. إنه لم يمت دون جدوى. يجب أن نتأكد من أن العائلات الأخرى لا تعاني من نفس العنصرية والعنف والألم".

يأتي هذا بعد أن أدان القاضي بيتر كاهيل في مينيابوليس ديريك شوفين، الشرطي الأمريكي السابق المتهم بقتل فلويد، في جميع التهم الثلاث المنسوبة إليه.

وأدين الشرطي السابق بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا.

كما أدين بجريمة القتل العمد من الدرجة الثالثة، التي تصل عقوبتها إلى 25 عامًا في السجن، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية، ما قد يضيف 10 سنوات أخرى خلف القضبان.

واتهم ممثلو الادعاء شوفين بالمسؤولية عن وفاة فلويد بينما أشار دفاع الشرطي السابق إلى سوء صحة فلويد وبقايا المخدرات في دمه.

وتوفي فلويد، وهو رجل من أصول أفريقية في 25 مايو الماضي، في مينيابوليس بعد اعتقاله للاشتباه في دفعه بورقة مزورة من فئة 20 دولار ، وذلك بعدما قام الشرطي المدان يالجثو بركبته على عنقه حتى فارق الحياة.