 مسلحون يهاجمون جامعة في شمال نيجيريا ويخطفون عددا من الطلاب - بوابة الشروق
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مسلحون يهاجمون جامعة في شمال نيجيريا ويخطفون عددا من الطلاب

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 7:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 7:28 م

قتل شخص وخطِف عدد ما زال غير محدد من طلاب جامعة في ولاية كادونا في شمال نيجيريا إثر عملية نفذها مسلحون.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد جليج، في تصريحات لقناة "فرانس 24"، أن مسلحين هاجموا الجامعة الساعة (19,15 بتوقيت جرينتش) الليلة الماضية، وتمّ خطف مجموعة من الطلاب لا يُعرف عددهم حتى الآن.

وقال مسؤولان في الجامعة، إن ما لا يقل عن 20 طالبا في عداد المفقودين، لكن من غير المعروف عدد الذين خطفوا بينهم وأولئك الذين تمكنوا من الفرار.

وأكد مسؤول أمني بولاية كادونا أن موظفا بالجامعة قد قتل خلال الهجوم.

وتشن عصابات مسلحة معروفة باسم "قطاع الطرق" في هذه المنطقة من نيجيريا، عمليات منذ عدة أشهر تهدف إلى خطف طلاب من مؤسسات تعليمية للحصول على فدية.

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