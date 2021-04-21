الداخلية الروسية: نحو 6 آلاف شخص شاركوا في احتجاجات غير مرخص لها

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية في العاصمة الروسية أن نحو ستة آلاف شخص من أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني شاركوا في احتجاجات غير مصرح بها اليوم الأربعاء في وسط العاصمة موسكو.

وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام روسية عن أنصار نافالني أن الاحتجاجات شملت عدة مدن روسية، على رأسها موسكو وبطرسبورج، وأن حوالي 15 ألف متظاهر شاركوا في العاصمة الروسية وحدها.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد دعت يوم الإثنين الماضي المواطنين إلى عدم المشاركة في فعاليات غير مصرح بها، مؤكدة عدم السماح بزعزعة الاستقرار واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القانون والنظام.

كما أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن وحدات حفظ النظام بصدد اتخاذ إجراءات في حالة حدوث أعمال غير قانونية اليوم الأربعاء. يُذكر أن محكمة في موسكو قضت بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف العام على المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني في شهر فبراير الماضي.

وأعلن نافالني من محبسه عبر حسابه على "إنستجرام" أنه أضرب عن الطعام ، مطالبًا بالسماح لطبيب مستقل بالتواصل معه وزيارته.

وعلى إثر ذلك، أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية أن لجنة الأطباء قررت نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني من السجن في مدينة بوكروف بمنطقة فلاديمير إلى المستشفى.