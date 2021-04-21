محافظ الجيزة يدعو الأسر والشباب لزيارة معرض فيصل للكتاب

دعا أحمد راشد محافظ الجيزة الأسر والشباب لزيارة معرض فيصل للكتاب والاستفادة من الفعاليات والتخفيضات الكبيرة على الكتب.

وقال راشد، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المعرض الذى تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج في شارع الملك فيصل بحى بولاق الدكرور يستمر حتى يوم 18 رمضان وتم توفير التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأشاد راشد بالمجهودات المبذولة لتنظيم المعرض ..مشيراً إلى أن هناك تنسيقا دائما بين وزارة الثقافة والمحافظة لإنجاح فعاليات المعرض وإخراجه بالصورة التى تتلائم مع تطلعات أهالى المحافظة، وخاصة الفئات العمرية للشباب والأطفال لمخاطبة عقولهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم.

وأكد أهمية الدور الذى تلعبه مثل تلك المعارض فى تنمية المجتمع وبناء وعى الشباب وتعريفهم بمقدرات وطنهم وحمايتهم من التطرف والأفكار الهدامة، مشددا على ضرورة الاعتماد على الكتاب كأحد المصادر الهامة للمعرفة وعدم الاعتماد على الوسائل غير الموثوق بها.

وتشارك في الدورة التاسعة للمعرض هذا العام 42 دار نشر، إلى جانب مختلف قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف وسور الأزبكية، كما يشهد المعرض عودة مشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالإضافة لمشاركة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والتى تقيم ولأول مرة بالمعرض جناحا خاصا تحت عنوان " معرض رمضان فى الوثائق المصرية" والذى يضم نماذج لمخطوطات خاصة بالقرارات والفرمانات المصرية القديمة المُتعلقة بتنظيم العمل والتهانى المتبادلة بين الحكام خلال شهر رمضان منذ الفتح الإسلامى لمصر.

كما يشمل المعرض عروضا فنية ومسرحية وورشا للحرف والأعمال اليدوية والرسم وندوات ثقافية، ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الثانية عشر منتصف الليل .



