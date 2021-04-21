إنشاء محطة لإنتاج طاقة كهربائية باستخدام المخلفات الصلبة بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لدراسة إمكانية عقد بروتوكول مع إحدى الشركات العاملة في إعادة تدوير المخلفات لتحويلها لطاقه كهربائية.

شهد اللقاء عدد من مندوبي إحدى الشركات العاملة في إنتاج الكهرباء من خلال المخلفات الصلبة، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن محمد الشريف، السكرتير العام للمحافظة، ومستشاري المحافظ، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات، وبعض من مديري المديريات المعنين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استكمال المرحلة الثانية من مشروع محطات الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ، بقدرة 35 ميجا وات، (محطة انترو سولار)، و إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام المخلفات الصلبة بقدرة لا تزيد عن 20 ميجا وات.

واستعرض مندوبي الشركة التأثير الإيجابي لهذه النوعية من المشاريع، ودورها في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، ضمن الخطة المعلنة من الدولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تسعي دائمًا للعمل على تفعيل أنواع الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن استخدام الطاقة المستخرجة من نتاج المخلفات الصلبة التي جرى الاستغناء عنها والتخلص منها، يعد بديل لمصادر الطاقة التقليدية، مما يعد توفيرًا في الميزانية، ويقلل من التلوث البيئي.