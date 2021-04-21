قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن جرثومة المعدة لا تسبب انتفاخا كبيرا ولكنها تؤدي إلى الحموضة أكثر، مشيرا إلى أن الأمعاء الدقيقة إذا وجد بها غاز يكون هناك أزمة كبيرة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن 3 أسباب تمنع تكاثر الغازات في الأمعاء الدقيقة فهي مائلة ولذلك لا يثبت بها الغاز، أما السبب الثاني فهي الحركة السريعة للأمعاء الدقيقة، والسبب الثالث تدفق الدم بكثرة للأمعاء الدقيقة.

وأوضح أن أكثر من 90% من الانتفاخ يكون في القولون، مؤكدا أن الاستسهال في تشخيص الأزمة بقولون عصبي أمر خطير ويجب الفحص جيدا لأن الأعراض متشابهة مع أمراض أخرى.