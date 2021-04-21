ليفاندوفسكي يعلن جاهزيته لخوض مباراة بايرن ميونخ أمام ماينز

يمكن أن يستعيد بايرن ميونخ خدمات مهاجمه روبت ليفاندوفسكي عندما يواجه فريق ماينز يوم السبت المقبل في محاولة لحسم تتويجه للمرة التاسعة على التوالي بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وأكمل المهاجم البولندي ليفاندوفسكي /32 عاما/ قطاعا كبيرا من مران اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره النادي، وذلك بعد ما يقرب من شهر من إصابته في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

وقال هانسي فليك، المدير الفني للفريق، بالفعل إنه يأمل أن يعود ليفاندوفسكي، وأن يواصل مطاردة الرقم التاريخي لجيرد مولر، الذي سجل 40 هدفا في موسم 1971 / 1972. ويملك ليفاندوفسكي 35 هدفا مع تبقي أربع جولات على نهاية الدوري، وأكد اللاعب أنه لا يعرف ما إذا كان سيكسر الرقم القياسي من عدمه.

واستعاد بايرن أيضا خدمات سيرج نابري، بعد إصابته بفيروس كورونا، وكورنتين توليسو، بعد إصابة في الفخذ، وخاضا تدريبات فردية.