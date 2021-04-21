وزير الطيران يبحث مع وزير المواصلات الليبي التعاون في التدريب والصيانة

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بحث وزير الطيران المدني الطيار محمد منار مع وزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي، سبل التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بقطاع الطيران المدني بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والليبي تنص على التعاون في مجالات التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي.

وقدم وزير الطيران المدني، في بداية اللقاء، التهنئة إلى وزير الموصلات بالحكومة الليبية على عودة استئناف الرحلات الجوية بين مدينتي طرابلس وبنغازي.

وأكد أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى ليبيا في مجال الطيران المدني.

وأضاف الطيار محمد منار أن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة الخطوط الجوية الليبية ورفع مستوى الخدمات وتطوير الأداء بعودة نشاطها لما سبق من خلال الدعم الفنى بجانب تدريب الكوادر الليبية من طيارين وأطقم جوية وفنية وذلك من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران.

ومن جانبه، أكد محمد سالم الشهوبي حرص وزارة المواصلات على التعاون مع وزارة الطيران المدني وزيادة الحركة الجوية والشحن بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية إلى الأراضى الليبية وتقديم الدعم الفني البرامج التدريبية للعاملين بقطاع الطيران المدني الليبي.