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تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس، فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو 20.00 جنيه للشراء، و 20.10 لسعر البيع، وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 24.06 جنيه للشراء، و24.18 جنيه لسعر البيع، وفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 4.91 جنيه للشراء، ولسعر البيع سجل 4.93 جنيه، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي ليسجل 60.29 جنيه للشراء و60.69 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه لسعر البيع.

وزاد سعر صرف اليورو 10 قروش مسجلا 19.96 جنيه للشراء، وارتفع 20 قرشا لسعر البيع ليسجل 20.23 جنيه، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني 12 قرشا ليسجل 24.05 جنيه للشراء، وارتفع 10 قروش لسعر البيع ليسجل 24.20 جنيه.

وارتفع سعر صرف الريال السعودي قرشا واحدا ليصل إلى 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتي 8 قروش ليسجل 58.06 جنيه للشراء، وزاد 11 قرشا لسعر البيع مسجلا 60.59 جنيه.

ووفقًا لتعاملات بنك مصر، سجل سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل 18.44 جنيه للشراء و18.50 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف اليورو 10 قروش ليسجل 19.96 جنيه للشراء وارتفع 20 قرشا لسعر البيع ليسجل 20.19 جنيه للبيع، وزاد سعر صرف الجنيه الاسترليني 12 قرشا ليصل إلى 24.05 جنيه للشراء وارتفع 10 قروش لسعر البيع مسجلا 24.20 جنيه.

وارتفع سعر الريال السعودي قرشا واحدا مسجلا 4.91 جنيه للشراء و4.93 جنيه للبيع وارتفع الدينار الكويتى 8 قروش ليسجل 58.09 جنيه للشراء وارتفع 10 قروش لسعر البيع ليسجل 60.59 جنيه.