البرهان: الخروج من الأزمة السياسية يتطلب وحدة الصف الوطني

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الخروج من الأوضاع السياسية الراهنة التى تمر بها البلاد، يتطلب وحدة الصف الوطني والاتفاق على حوار شامل بين السودانيين، للتوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزماتها.



واطلع البرهان، خلال لقاءه بوفد رؤساء الأحزاب والفصائل الموقعة على ميثاق الوحدة الاتحادية، على محتوى المبادرة التي أطلقها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني، والتي أعدتها الأحزاب والفصائل الاتحادية الموقعة على ميثاق الوحدة الاتحادية لحل الأزمة السياسية الراهنة وجمع الصف الوطني.



وناقش البرهان مع الوفد، أبرز المحاور والرؤى التي حملتها المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية، معرباً عن أمله في أن تساهم المبادرة في تعزير وحدة السودانيين، بما يدفع بأجندة الحوار الوطني للخروج من الوضع الراهن، الذي تمر به البلاد.