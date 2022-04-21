مصرع طفلة صدمتها سيارة في البدرشين

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لقيت طفلة مصرعها متاثرة بجراحها، بعدما صدمتها سيارة مسرعة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بوقوع حادث اصطدام أمام مستودع الغاز بقرية ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة بطفلة ما أسفر عن مصرعها، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على قائد السيارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.