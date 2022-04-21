ضبط المتهم بقتل صديقه خنقا داخل أرض زراعية بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهم بقتل طفل خنقًا في أرض زراعية على أطراف قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لدائرة رمكز شرطة مشتول السوق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل في أرض زراعية على أطراف قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة الطفل مصطفى خاطر، 14 عامًا، مُقيم في قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق، فيما تبين حدوث الطفل خنقًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وتم التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فتى عمره 17 عامًا، جار وصديق المجني عليه، وأن المتهم قد أنهى حياة المجني عليه في مكان العثور على الجثة.

جرى ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق بمركز شرطة مشتول السوق.