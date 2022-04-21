أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها، لوقف التصعيد في القدس.

جاء ذلك خلال استقبال عاهل الأردن، اليوم الخميس، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة، من قبل الجامعة العربية، بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وشدد عاهل الأردن - خلال لقائه في قصر الحسينية اللجنة الوزارية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد - على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، والحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.

وجدد العاهل الأردني - حسبما أوردت قناة (المملكة) - التأكيد على مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وثمن مواقف قادة الدول العربية في التأكيد على ضرورة التهدئة في الأراضي الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، لافتا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتلافي تكرار أي نوع من التصعيد.