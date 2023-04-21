الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير طنطاوي مصطحبا الأطفال

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد المشير طنطاوي، بعد صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وحرص الرئيس على المغادرة، مصطحبا وممكسا بالأطفال الذين جاوروه في الصف الأول خلال الصلاة.

ووصل الرئيس السيسي، لمسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة العيد، وكان في استقبال الرئيس فور وصوله، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وشوهد عدد من الأطفال وهم يجلسون بجانب الرئيس السيسي، في طليعة الصفوف لأداء الصلاة.

وكان الرئيس السيسي، قد تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الجمعة، بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.