وزير الدفاع الألماني: هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة انضمام أوكرانيا إلى الناتو

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت متأخر من يوم الخميس، إن هذا ليس الوقت المناسب لأعضاء حلف شمال الأطلسي"ناتو" لاتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في التحالف العسكري الغربي.

وقال لمحطة "زد دي إف" الألمانية "الباب مفتوح قليلا، لكن هذا ليس الوقت المناسب لتقرير ذلك الآن"، مشيرا إلى أنه لا يمكن مناقشة هذا الخيار بجدية وسط الحرب التي شنتها روسيا قبل 14 شهرا.

وأضاف لبرنامج "مايبريت إيلنر" إن على التحالف أن يزن "بعناية" أي خطوة مثل تقديم عرض رسمي إلى كييف."عليك أن تقرر بعقل هادئ وقلب متحمس وليس العكس".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قد وعد أوكرانيا، خلال زيارة مفاجئة إلى كييف في وقت سابق يوم الخميس، بمزيد من الدعم في جهودها للانضمام إلى التحالف العسكري.

ولكن في حين أن التحالف الذي يضم 31 دولة كان ثابتا في دعمه العسكري في مساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي، إلا أن هناك انقسامات بين الحلفاء حول ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لعرض تعميق العلاقات مع كييف بتقديم العضوية لها.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الناتو إلى تمهيد الطريق أمام انضمام بلاده خلال القمة المقبلة للتحالف في تموز/يوليو.