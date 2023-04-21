منذر الكبير يسعى للثأر من الأهلي بعد 10 سنوات

يأتي منذر الكبير، المدير الفني للرجاء المغربي لمواجهة النادي الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا، مُحملًا بثأر منذ 10 سنوات.

ويواجه النادي الأهلي غدًا السبت فريق الرجاء المغربي على إستاد القاهرة، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن التقى المدرب التونسي منذر الكبير بالنادي الأهلي مرتين من قبل، كانتا في مرحلتي الذهاب والإياب من الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال إفريقيا عام 2013.

ونجح فريق الأهلي عندما واجه منذر الكبير، في فرض التعادل السلبي على البنزرتي التونسي خارج ملعبه، قبل أن يفوز في القاهرة بهدفين لهدف، ليتأهل الأحمر إلى دور المجموعات.

وسيدخل منذر الكبير، مدرب الرجاء مواجهتي الذهاب والإياب أمام الأهلي، باحثًا عن الثأر من الأحمر، والتأهل على حسابه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.