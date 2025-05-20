رئيس وزراء قطر: الحرب في غزة ستنتهي فقط عبر الدبلوماسية

أكدت قطر اليوم الثلاثاء استمرارها مع مصر والولايات المتحدة في جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة ، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي يقوض فرص السلام .

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله، خلال افتتاح النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، :"نواصل جهودنا لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى".

وأفاد بأن "الحرب في غزة ستنتهي فقط عبر الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "مفاوضات صفقة التبادل غالبا ما تم تخريبها عن طريق الألاعيب السياسية".

وأضاف :"حاولنا منذ بدء حرب غزة التوسط في اتفاق ينهيها ويعيد الرهائن لعائلاتهم"، موضحا أن " الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها في غزة وتفلت من العقاب".

ولفت إلى أن "غزة تتعرض للحصار ونسمع تصريحات غير مسؤولة بشأن الوضع الإنساني هناك" ، كاشفا عن انه "رغم كل محاولات الابتزاز والاتهامات ماضون في تحقيق الاستقرار وإحلال السلام".

وأشار إلى أن "هناك هوة أساسية بين حماس وإسرائيل ولم نتمكن من ردمها حتى الآن" ، مؤكدا أن "حل الصراع العربي الإسرائيلي جوهري لاستقرار المنطقة وهذا يتطلب قيادة قوية".

ولفت إلى أن "الحروب بالوكالة استنزفت هذه المنطقة على مدى العقود الماضية" ، مشددا على أن "الأولوية يجب أن تكون لمنح الشعوب الخارجة من الصراعات المجال لبناء فرصة أفضل".