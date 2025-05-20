وزير العمل: حريصون على تعظيم الاستفادة من الرقمنة في مجال الأنماط الجديدة للعمل

سلم وزير العمل محمد جبران، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، الثلاثاء، شهادات الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة العمل العربية في القاهرة، خلال اليومين، تحت عنوان "آليات وبرامج تشغيل الشباب في ظل التحول الرقمي".

وذكرت وزارة العمل، في بيان اليوم، أن الدورات استهدفت تدريب مسئولي التشغيل بوزارة العمل على برامج تشغيل الشباب لتوفير فرص عمل لائقة لهم، وتوجيههم نحو القطاعات الحيوية والمستدامة، وتحديد متطلبات سوق العمل الرقمي، وتعزيز دور التحول الرقمي في الرفع من كفاءة الموارد البشرية بإدارات التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الرقمنة في مجال الأنماط الجديدة للعمل، وتطوير إدارات التشغيل، والنهوض بأدائها في التعامل مع التحديات الناتجة عن التحول الرقمي؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد جبران، تقديره لهذه النوعية من الدورات التدريبية التي تأتي في إطار التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل العربية.

وأشار وزير العمل، إلى زيادة الطلب على المهارات الرقمية، في الفترة الحالية، الأمر الذي يتطلب تشجيع الشباب على الاستفادة من التحول الرقمي لصقل مهاراته، والدخول في قطاعات جديدة تشمل التجارة الإلكترونية، والبرمجة، وتحليل البيانات، والتسويق الرقمي، وغيرها من المجالات التي أصبحت تهيمن على سوق العمل الحالي.

وأشاد الوزير، بالمحاور التي تناولتها هذه الدورة والتي تتلخص في، برامج تشغيل الشباب بين فرص وتحديات التحول الرقمي، ودور التحول الرقمي في الرفع من كفاءة الموارد البشرية لإدارات التشغيل، والأنماط الجديدة للعمل ودورها في توفير فرص عمل للشباب في ظل التحول الرقمي، ورقمنة وحوكمة مهام إدارات التشغيل.